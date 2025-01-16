16.01.2025 (12:00)

В соединениях и воинских частях ЮВО определили лучших военных связистов

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) завершился первый этап конкурса полевой выучки среди подразделений войск связи – «Уверенный приём».

Соревнования состояли из индивидуальных и командных состязаний экипажей аппаратных и станций связи. В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебных-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ.

В полевых условиях связисты на скорость отрабатывали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

Лучшие военные связисты соединений и воинских частей ЮВО примут участие во втором этапе конкурса, где им предстоит побороться за звание лучших специалистов войск связи своих общевойсковых объединений.

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