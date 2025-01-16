16.01.2025 (12:30)

Артиллерийскому полку 58 армии ЮВО вручена Георгиевская знаменная лента

Георгиевская знаменная лента была вручена гвардейскому артиллерийскому полку 58 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия – Алания.

Ее прикрепили к боевому знамени на торжественном мероприятии в присутствии представителей командирования армии, личного состава полка и ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Полк отмечен «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Церемония прошла в гарнизонном доме офицеров ЮВО во Владикавказе, где представитель командования ЮВО полковник Алексей Сухорученко прикрепил на Боевое знамя воинской части знаки отличия - Георгиевскую ленту и специальное навершие для древка.

При присвоении воинской части наименования «гвардейская» ей вручаются георгиевские знаменные ленты и навершие. Боевое знамя с георгиевскими знаменными лентами и навершием именуется «Георгиевское знамя» и является высшим знаком отличия воинской части.

«Это событие отражает честь, отвагу, героизм, проявленные артиллеристами, которые и сейчас продолжают выполнять задачи в зоне СВО. От имени командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Санчика поздравляю личный состав артиллерийского полка с присвоением почетного наименования “гвардейский”», - сказал на торжественной части Алексей Сухорученко.

Кроме того, состоялась церемония награждения государственными наградами военнослужащих подразделения, отличившихся в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО).

Завершились мероприятия концертной программой творческих коллективов РСО-Алания для личного состава полка и гостей мероприятия.

Справочно:

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2024 г. артиллерийскому полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов присвоено почетное наименование «гвардейский».

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