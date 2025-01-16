16.01.2025 (11:00)

Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приемы ведения современного боя в условиях Арктики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приемы ведения современного боя в условиях Арктики

На военном полигоне в Мурманской области, где проходят интенсивные занятия по боевой подготовке с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, глубина снежного покрова от одного до полутора метров. Порывистый ветер и морозный воздух напоминают о том, что условия выполнения боевой задачи могут быть совсем не комфортными и сложными. Но именно в таких непростых условиях операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осваивают навыки управления воздушными дронами различных типов.

На специальной площадке военнослужащих обучают совершать различные манипуляции с дронами, решительно действовать при возникновении нештатных ситуаций, эффективно применять БПЛА как для разведки, так и для уничтожения техники и живой силы противника.

«Самое главное, чтобы стать хорошим и грамотным оператором беспилотных летательных аппаратов, нужно постоянно практиковаться», - отметил командир взвода БПЛА с позывным «Хромуля». Он считает, что сложные погодные условия помогают обучаемым приобретать дополнительный опыт, который может пригодиться в реальном бою.

Кипит боевая работа и на учебной точке по огневой подготовке. Здесь морские пехотинцы под руководством инструктора с позывным «Пират» моделируют ситуацию реального боя, когда в накат на наши позиции идет тяжелая бронетехника в сопровождении огневой группы.

«Противник должен находиться под постоянным давлением, чтобы огневое воздействие не позволяло ему совершать какие-либо маневры, для этого огонь ведется непрерывно», - поясняет инструктор особенности отработки упражнения.

Морские пехотинцы учатся вести огонь непрерывно, применяя автоматы, ручные противотанковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты. Одна из задач занятий – отработать взаимодействие в группах, маневрирование пехоты на пересеченной местности, и, конечно, точность стрельбы.

«Техника безопасности всегда на первом месте, но ребята у нас сообразительные, все у нас проходит хорошо, все гладко. Да, поначалу ребятам, бывает тяжело, но в итоге они превращаются в классных специалистов», - рассказал инструктор по огневой подготовке с позывным «Пират».

Стрелок Дмитрий родом из Белгорода, служит уже полгода, на гражданке оружие в руках не держал, сейчас из автомата Калашникова стреляет почти без промаха. Говорит, если придется — готов отправиться на передовую в любой приграничный регион.

«На полигонах два раза в неделю отстреливаем достаточно большое количество боекомплекта, из различных видов вооружения. Инструкторы очень опытные, дружелюбные, все объясняют и показывают, многому нас обучили и мы им очень благодарны», - рассказал морской пехотинец Дмитрий.

Интенсивные занятия по боевой подготовке с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота проводятся на Заполярных полигонах регулярно, в том числе в сложных погодных условиях. Действия в различных ситуациях оттачиваются до автоматизма, чтобы в современном бою морские пехотинцы понимали и чувствовали друг друга и эффективно решали все поставленные задачи.

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