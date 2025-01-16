16.01.2025 (10:00)

В Забайкалье на объектах жилищно-коммунальной службы №8 по ВВО с начала года не допущено аварийных ситуаций

В Забайкальском крае на объектах жилищно-коммунальной службы №8 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Восточному военному округу» (ВВО) с начала 2025 года, в результате организованной и слаженной работы специалистов организации, аварийных ситуаций допущено не было.

Для надлежащего обеспечения коммунальными ресурсами военных городков в период прохождения новогодних праздников, в ЖКС №8 заблаговременно были проведены работы по формированию аварийного запаса материальных средств и котельного топлива, проведены противоаварийные тренировки, а также противопожарные инструктажи.

Кроме того, в указанный период в повышенной готовности находились диспетчерские и противоаварийные службы. В настоящее время все котельные продолжают работать в штатном режиме, и обеспечены нормативным запасом топлива.

Основной целью деятельности жилищно-коммунальной службы №8 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Восточному военному округу является качественное содержание объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах воинских частей и организаций МО РФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице