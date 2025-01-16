16.01.2025 (09:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО выполнили нормативы по метанию гранат

На полигоне «Белогорский» Амурской области военнослужащие Восточного военного округа выполнили нормативы по метанию учебных и боевых наступательных противопехотных осколочных ручных гранат ударно-дистанционного действия РГН.

Перед выполнением нормативов военнослужащие сдали зачет по технике безопасности и порядку метания гранат. Сначала личный состав совершил первые броски учебными гранатами, а затем были применил боевые.

В ходе занятия военнослужащим было необходимо поразить различные мишени, имитирующие живую силу противника. Каждая мишень была расположена на удалении 25 м, при этом время от команды «Гранатой – огонь!» до ее разрыва не должно превышать полминуты.

По итогам тренировки военнослужащие ВВО выполнили норматив по метанию гранаты на отметку «хорошо».

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