16.01.2025 (09:00)
В Амурской области военнослужащие ВВО выполнили нормативы по метанию гранат
На полигоне «Белогорский» Амурской области военнослужащие Восточного военного округа выполнили нормативы по метанию учебных и боевых наступательных противопехотных осколочных ручных гранат ударно-дистанционного действия РГН.
Перед выполнением нормативов военнослужащие сдали зачет по технике безопасности и порядку метания гранат. Сначала личный состав совершил первые броски учебными гранатами, а затем были применил боевые.
В ходе занятия военнослужащим было необходимо поразить различные мишени, имитирующие живую силу противника. Каждая мишень была расположена на удалении 25 м, при этом время от команды «Гранатой – огонь!» до ее разрыва не должно превышать полминуты.
По итогам тренировки военнослужащие ВВО выполнили норматив по метанию гранаты на отметку «хорошо».