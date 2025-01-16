16.01.2025 (00:29)

Заявление Минобороны России

В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в н.п. Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», утром 15 января т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.

Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации киевского режима не останутся без ответа.

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