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16.01.2025 (00:29)

Заявление Минобороны России

В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в н.п. Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», утром 15 января т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.

Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации киевского режима не останутся без ответа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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