16.01.2025 (00:00)

Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского исполняется 313 лет со Дня образования

Свою славную историю академия ведёт от Инженерной школы, созданной 16 января 1712 года по Указу российского императора Петра I. С этого момента в Российской армии было положено начало политехнической системы подготовки инженерных кадров.

В середине XVIII века школа была преобразована в Артиллерийский и инженерный шляхетный корпус, который в 1800 году был переименован во 2-й кадетский корпус. За более чем двухсотлетнюю дореволюционную историю в стенах нашего первого военно-инженерного учебного заведения России была подготовлена целая плеяда великих полководцев, государственных деятелей и военных инженеров, в числе которых генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов М.И., генералы Веселитский Г.П., Дорохов И.С., Засядко А.Д., Козен П.П., Сеславин А.Н. и другие, которые внесли решающий вклад в победы русского оружия в ходе Отечественной войны 1812 года и Русско-турецких войн середины XIX века.

После Октябрьской революции 1917 года на учебно-материальной базе 2-го кадетского корпуса были развёрнуты военно-теоретическая и военно-техническая школы Красного Воздушного Флота. За предвоенные годы в них были подготовлены инженерные кадры для Военно-воздушных Сил Рабоче-крестьянской Красной Армии, в том числе – первые Герои Советского Союза А.В. Ляпидевский, Н.П. Каманин, Г.Ф. Байдуков, В.А. Коккинаки и М.Т. Слепнев.

В условиях нарастающей угрозы агрессии со стороны нацистской Германии и её европейских сателлитов в целях наращивания подготовки кадров для военной авиации Приказом народного комиссариата обороны СССР № 0812 от 27 марта 1941 года на базе школ Красного Воздушного Флота была создана Ленинградская военно-воздушная академия Красной Армии. За годы Великой Отечественной Войны академия подготовила для фронта более двух тысяч военных авиационных инженеров, а девять её выпускников были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

К 130-летнему юбилею со Дня рождения создателя первого в мире самолёта Александра Фёдоровича Можайского 19 марта 1955 года Ленинградской Краснознамённой военно-воздушной инженерной академии Красной Армии было присвоено его имя.

В начале шестидесятых годов вызовы времени предопределили решение военно-политического руководства Советского Союза об организации подготовки на базе нашего учебного заведения военных специалистов по применению новой ракетно-космической техники в интересах решения задач обеспечения военной безопасности.

За почти семидесятилетнюю эру освоения космоса Советским Союзом и современной Россией из стен академии вышли тысячи высококвалифицированных специалистов для космических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации: космодромов и ракетных полигонов, наземного комплекса управления космическими аппаратами, систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В настоящее время Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского – это системообразующий вуз МО РФ, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации. Учебное заведение осуществляет подготовку кадров для Воздушно-космических сил, органов военного управления, видов и родов других войск Вооружённых Сил, федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Сегодня в состав академии входят:

- военный институт (научно-исследовательский);

- офицерские курсы, на которых осуществляется подготовка офицерских кадров с высшим военным оперативно-тактическим образованием;

- факультет переподготовки и повышения квалификации;

- девять факультетов, на которых обучаются курсанты по программам высшего образования – программам специалитета;

- факультет среднего профессионального образования;

- специальный факультет, на котором обучаются иностранные военнослужащие;

- отделы, службы и подразделения обеспечения.

Образование, которое получают выпускники академии, в полной мере соответствует тем требованиям, которые предъявляются к офицерам во время прохождения военной службы. В вузе ведётся подготовка по образовательным программам:

высшего образования – программам специалитета;

высшего образования – программам магистратуры;

высшего образования – программам адьюнктуры в рамках научных специальностей;

среднего профессионального образования.

Многие из специальностей и специализаций не имеют аналогов в нашей стране.

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