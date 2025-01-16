16.01.2025 (08:30)

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки. Экипаж, прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил вражеский опорный пункт на дальности до 8 км.

Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами БпЛА, ведущих постоянную воздушную разведку в районе нахождения цели. Корректировка огня в режиме реального времени позволяет успешно уничтожать позиции, бронетехнику и живую силу ВСУ.

Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре, а также не позволяют вести ответный огонь.

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