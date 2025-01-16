16.01.2025 (08:00)

Штурмовые подразделения и расчеты БпЛА уничтожают украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения и расчеты БпЛА уничтожают украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции

В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков. После чего штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее продвижение.

Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников гвардейского мотострелкового соединения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения.

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