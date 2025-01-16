16.01.2025 (07:30)

Расчёты БпЛА «Zala» группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи на Южно-Донецком направлении

В ДНР расчёты беспилотной авиации «Zala» группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе ведения воздушной разведки на Южно-Донецком направлении.

Опытным специалистам необходимо всего несколько минут на подготовку, чтобы привести беспилотник в рабочее состояние и приступить к выполнению боевых задач. Технические характеристики БпЛА «Zala» позволяют оставаться не замеченным, но при этом обнаруживать хорошо замаскированные пункты управления, позиции артиллерия, ПВО, схроны националистов. Оператор может даже разглядеть чем занимается противник на опорном пункте или номера автомобиля.

Кроме того, нашим бойцам удается эффективно бороться с таким дроном, как «Баба-Яга», который зачастую летят ниже нашего беспилотника, что позволяет вовремя его обнаружить и своевременно сбить. Это эффективный способ прикрытия нашей артиллерии и штурмовиков.

БпЛА «Zala» относительно прост в управлении, а камера – оснащена автонаведением. Если цель обнаружена, скрыться из виду врагу вряд ли удастся. Даже РЭБ – не помеха. В случае потери связи, беспилотник продолжает запись видео в автоматическом режиме, а после возвращается на место.

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