16.01.2025 (06:30)

Мобильные группы противодействия дронам мотострелкового полка группировки войск Днепр круглосуточно контролируют воздушное пространство в зоне выполнения боевых задач соединением на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мобильные группы противодействия дронам мотострелкового полка группировки войск Днепр круглосуточно контролируют воздушное пространство в зоне выполнения боевых задач соединением на Ореховском направлении в Запорожской области

Мобильные группы противодействия дронам мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно контролируют обстановку в районах выполнения боевых задач соединением на Ореховском направлении в Запорожской области.

В полку организованы посты наблюдения, пешие патрули и мобильные ударные группы, перемещающиеся на автомобилях повышенной проходимости.

На вооружении у стрелков охотничьи и электронные противодронные ружья.

Для более эффективного подавления различных дронов противника, в том числе гексакоптеров, применяются мобильные группы на автомобилях, на вооружении которых имеются пулеметы.

«Для защиты костюмы есть разные, «Леший», есть тепловизионные одеяла, покрывала, чтобы от тепловизора спрятаться. Разные есть фишки, всего естественно я не могу сказать. Обычная посадка деревья спасает, то есть чем больше листвы, чем лучше, либо какая-нибудь яма. Но опять же надо аккуратно, потому что под деревьями могут быть «колокольчики», прямо у деревьев. Это делают специально они, то есть они знают, что наши ребята могут спрятаться и подбегая к дереву обнаружить, что прямо у дерева лежат «колокольчики». То есть наши ребята это уже все знают. Соответственно, мы уже знаем, что не просто вслепую бежать под дерево спрятаться, а очень аккуратно и внимательно. Бывает открытая местность, там сложнее конечно. Здесь нет, здесь хотя бы есть деревья, кусты, лежишь не двигаешься, бывает по-разному. Бывает просто спасает то, что вот просто встанешь, встаешь не двигаешься. И просто она пролетает тебя и даже не замечает. То есть даже такое бывает, поэтому специально есть глушилки, которые с собой носятся. Включаешь ее, она тебя не видит, что ты находишься здесь. Командование нас очень хорошо обеспечивает, поэтому нет шансов у них, пора им уже остановиться. Победа будет за нами», - рассказал командир отделения с позывным «Кот».

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