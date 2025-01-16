16.01.2025 (06:00)

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов, укрепленные позиции противника с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов, укрепленные позиции противника с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в зоне поведения СВО.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы не дают возможности противнику перевести дух. Они уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска FPV-дронов, укрепленные позиции противника с живой силой ВСУ, тем самым обеспечили возможность наступательных действий штурмовых подразделений на Харьковском направлении.

Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов БпЛА разведчиков удалось подавить точки запусков FPV-дронов и корректировщиков вражеского огня, образовав «коридор» для наших штурмовых групп.

На кадрах, военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины при помощи артиллерийской буссоли настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Во время приведения в боевое положение прикрытие осуществляли военнослужащие мотострелкового подразделения.

Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

После выполнения задачи боевые машины тут же меняют огневую точку.

Из-за своей высочайшей эффективности и огневой мощи на «Грады» все время охотятся дроны противника. Поэтому реактивщики на месте долго не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днём, ни ночью.

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