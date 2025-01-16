16.01.2025 (05:30)

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрытым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Наводят огонь артиллерии разведчики, действующие на переднем крае.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия, расчет АГС и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО в ДНР.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек «Гиацинт-С» самоходного артиллерийского полка по полученным координатам.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

152 мм самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии 30 километров. На гусеничном шасси «Гиацинты» имеют броневую защиту, обладают высокой манёвренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций.

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