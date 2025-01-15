15.01.2025 (23:30)
Военные железнодорожники ЦВО отработали восстановление железнодорожных путей в Свердловской области
В железнодорожном соединении Центрального военного округа (ЦВО) состоялось плановое тактико-специальное занятие с военнослужащими по восстановлению железнодорожных путей в Свердловской области.
По замыслу тренировки личный состав подразделения получил задачу по восстановлению участка железной дороги, поврежденного условным противником. Военнослужащие в кратчайшие сроки выдвинулись в указанный район, затем приступили к оборудованию полевого лагеря и ремонту указанного участка путей. Для замены рельс и поперечных балок личным составом применялась военная и специальная техника.
Кроме того, в ходе учения военные провели поиск минно-взрывных устройств вдоль железнодорожного полотна.
В занятии приняло участие более 100 военнослужащих.
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