15.01.2025 (23:15)

Свердловчане продолжают заключить контракты с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО

Мужчины из Екатеринбурга и других населённых пунктов Свердловской области продолжают заключать контракты с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, наравне с жителями региона на контрактную службу изъявляют желание поступить и жители других регионов России, в том числе ранее проживавших на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту проводят профориентационное и психологические тестирование будущих военнослужащих, информируют кандидатов о льготах и социальных гарантиях, которые будут доступны контрактнику и членам его семьи. При проведении отборочных мероприятий сотрудники пункта отбора учитывают уровень здоровья, морально-деловые качества и желание кандидата, касаемо вида и рода войск.

По прибытию в воинскую часть новые контрактники проходят боевую подготовку и слаживание. Занятия и тренировки проходят как на полигонах, так и в специализированных классах соединений и воинских частей. Процесс обучения военнослужащих построен на основе опыта, полученного входе СВО.

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