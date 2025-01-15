15.01.2025 (22:45)

Юнармейцы города Абакана и военнослужащие ЦВО приняли участие в митинге в честь первого Героя России в Хакасии

Юнармейцы абаканской школы №1 и представители военного комиссариата Республики Хакасия приняли участие в митинге, посвященному чествованию первого Героя России в республике – гвардии старшего лейтенанта Игоря Ахпашева.

В ходе мероприятия, которое прошло в центральном парке города Абакана, представители военного комиссариата региона, администрации города, юнармейцы, школьники, представители российского военно-исторического общества и другие участники митинга возложили цветы к бюсту погибшего военнослужащего и почтили его память минутой молчания.

Подобные мероприятия в республике Хакасия проводятся регулярно, что способствует формированию патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранению памяти о подвигах земляков, принимавших участие в вооруженных конфликтах.

Справочно:

Игорь Николаевич Ахпашев (24 декабря 1969 — 13 января 1995) - российский офицер, танкист, Герой Российской Федерации (посмертно).

По национальности — хакас. В 1988 году, окончив школу №1 города Абакана, поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое в 1992 году окончил с отличием.

Во время первой чеченской войны командир танковой роты 74-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады гвардии старший лейтенант Игорь Ахпашев одним из первых прорвался сквозь огонь на штурм здания Совета Министров в городе Грозном. Огнём из своего орудия Игорь Ахпашев поразил десять огневых точек противника. От прямого попадания снаряда в башню танка детонировал боезапас, весь экипаж погиб.

Указом Президента Российской Федерации №Н-90 от 15 мая 1995 года за проявленную стойкость и мужество в бою присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно.

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