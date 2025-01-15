15.01.2025 (21:15)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО приняли участие в едином дне РХБ защиты в Самарской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа приняли участие в едином дне радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) в Самарской области.

Практические действия прошли на приказарменной учебной материальной базе. На занятиях были отработаны порядок и нормативы по надеванию противогаза ПМК-2 и общевойскового защитного комплекта ОЗК. Для специальной обработки вооружения и военной техники использовались дегазационные комплекты ДК-4. В качестве средств имитации были применены дымовые шашки, которыми задымлялись места проведения занятий.

В практических действиях приняли участие более 50 военнослужащих и специальная военная техника.

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