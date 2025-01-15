15.01.2025 (20:45)

Специалисты РХБ защиты ЦВО провели тренировку в Алтайском крае

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели комплексную тренировку в рамках единого дня РХБ защиты в Алтайском крае.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие после получения сигнала о применении условным противником химического оружия отработали задачи по выявлению очага заражения и оценили уровень угрозы. Полученная информация была передана в штаб. Далее специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Также военнослужащие сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, отработали действия при преодолении зараженных участков местности.

В тренировке приняли участие более 50 военнослужащих, были применены машины химической разведки РХМ-6 и авторазливочные станции АРС-14.

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