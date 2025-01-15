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15.01.2025 (21:30)

Вертолетчики Балтийского флота выполнили плановые полеты

Летчики смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и морскими полигонами флота в Балтийском море.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов пилоты отработали различные тактические эпизоды – огневому обеспечению подразделений сухопутных подразделений Балтийского флота, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника в морских полигонах Балтийского флота. Все мероприятия боевой лётной подготовки выполнялись условно, без применения бортового вооружения.

В общей сложности, в плановых полетах морской авиации было участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот
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