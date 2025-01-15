15.01.2025 (17:00)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил на заседании Российского организационного комитета «Победа»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выступил с докладом на 47-м заседании Российского организационного комитета «Победа», которое проходило под руководством Президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.

Участники заседания обсудили подготовку празднования 80-летия Великой Победы, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания «Город трудовой доблести», реализацию госпрограмм поддержки ветеранов боевых действий, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В начале своего выступления глава военного ведомства отметил, что 80-я годовщина Великой Победы — особенная дата для нашей страны, символизирующая единство народа, его силу духа и стойкость. Это не только повод почтить героев, отдавших свои жизни за Родину, но и время еще раз напомнить всему миру о значении тех событий.

В честь юбилейной даты Министерством обороны проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию. Работа ведется по пяти основным направлениям.

Первое. Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов войдут участники специальной военной операции.

«Как и в прошлые юбилейные годы, в военных парадах предусмотрена историческая часть. Она будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, стрелковым вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной, а также — механизированные колонны исторической военной техники», — сообщил Андрей Белоусов.

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения девятнадцати дружественных государств. Десять из них уже подтвердили участие, в том числе — семь стран бывшего Советского Союза.

Торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах. Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.

Второе направление связано с поддержкой участников Великой Отечественной войны.

Сегодня в России всего около 7 тыс. фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания.

9 мая ветераны займут почетные места на трибунах. Для фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в торжествах, предусмотрены персональные поздравления на дому и в лечебных учреждениях.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарны Вам за поддержку инициативы Министерства обороны о присвоении фронтовикам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» субъекта Российской Федерации, города или муниципального образования. Также предлагаем руководителям субъектов рассмотреть вопрос размещения именных надписей по месту проживания фронтовиков и провести дополнительное медицинское обследование всех участников войны с привлечением выездных медицинских бригад и предоставлением необходимых лекарств», — выдвинул предложение Министр обороны.

Третье направление — это организация памятных мероприятий, посвященных дням воинской славы и важнейшим событиям завершающего периода Великой Отечественной войны.

В период с января по май они будут приурочены к датам: полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 80-летия Восточно-Прусской стратегической операции, освобождения европейских государств, проведения Ялтинской конференции союзных держав.

В июне пройдет общероссийская акция «Свеча памяти» по доставке частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести.

В течение года пройдут памятные военно-патриотические молодежные марши по местам сражений Великой Отечественной, а также концертные туры Ансамбля песни и пляски имени Александрова по регионам.

Четвертое направление – противодействие фальсификации истории.

Планируется провести более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий в России и за рубежом.

В апреле совместно с Министерством обороны Республики Беларусь состоится III Международный антифашистский конгресс.

Минобороны России продолжит публиковать материалы из фондов Центрального архива Минобороны, рассекреченные документы о самоотверженных действиях Красной Армии, обнародовать факты о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников — украинских и прибалтийских националистов.

«Владимир Владимирович, выполняя Ваше поручение, Министерством обороны подготовлено более 250 подлинников раритетных документов Центрального архива ведомства для экспонирования в рамках историко-документальной выставки «Без права на забвение», посвященной 80-летию Великой Победы», — добавил Андрей Белоусов.

Пятое направление — увековечение памяти погибших при защите Отечества.

На текущий год запланировано более 3 тыс. поисковых экспедиций, цель которых — обнаружить неизвестные воинские захоронения и непогребенные останки защитников Родины.

«Для объединения усилий всех поисковых отрядов считаем важным совместно с Поисковым движением России разработать специальную программу поисковых и мемориальных мероприятий, — сказал глава военного ведомства. — Предлагается максимально привлечь к этой работе школьников и студентов, результаты использовать в ходе уроков «Разговоры о важном». Ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества – участниках Великой Отечественной войны. По итогам поисковых мероприятий дополнять его новыми фактами и именами героев. В этой связи хочу отметить новгородских поисковиков из отряда «Находка» во главе с Александром Морзуновым, чей опыт необходимо брать на вооружение».

В апреле в парке «Патриот» планируется дать старт Всероссийской акции «Вахта памяти – 2025» с участием поисковых объединений, Юнармии, Российского движения детей и молодежи, волонтерского корпуса, военнослужащих и молодежи.

«Владимир Владимирович, в ходе поисковых мероприятий и архивных работ устанавливаются судьбы погибших в боях и в плену военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести. Просим Вас поддержать нашу инициативу признавать по итогам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества. В кратчайшие сроки в Министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ», — сообщил Андрей Белоусов.

Кроме того, Минобороны России окажет поддержку инициативе движения Юнармия — привести в порядок почти 6 тыс. обелисков и мемориалов и около 8 тыс. воинских захоронений в рамках Международной молодежной военно-патриотической акции «Верни Герою имя».

В нынешних условиях особое значение приобретает надлежащий уход за российскими воинскими захоронениями за рубежом.

«Министерством обороны запланированы ремонтно-восстановительные работы на ряде крупных мемориальных комплексов, расположенных на территории других стран», — сказал глава военного ведомства.

Для увековечения памяти героически погибших участников СВО будет продолжена работа по зачислению их навечно в списки воинских частей, присвоению их имен юнармейским отрядам, школам и улицам, установке памятных знаков на аллеях героев.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Личный состав Министерства обороны в полной мере осознает возложенную на него огромную ответственность. Для каждого из нас большая честь — принять участие в организации празднования этой знаменательной даты. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы торжественные мероприятия прошли на самом высоком уровне», — заключил Андрей Белоусов.

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