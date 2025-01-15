15.01.2025 (22:30)

На Балтийском флоте проводится боевая учеба в составе отделений

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходит этап боевой учебы в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин.

В ходе выполнения учебно-боевых задач свыше 2 тысяч военнослужащих из соединений и частей Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного боя в составе подразделений.

На полигонах флота отделения, расчеты и экипажи выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении, в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

Половина боевых упражнений запланирована и проводится темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.

Боевая учеба в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин продлится до февраля. Следующим этапом обучения личного состава корпуса Балтийского флота станет выполнение учебно-боевых упражнений в составе взводов.

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