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15.01.2025 (15:00)

Подразделениями 80-го гвардейского танкового полка 90 гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» был освобожден населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики

В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Украинка ДНР расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов полка была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ, расположенных в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчёты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.

Военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск «Центр» продолжают громить украинских боевиков освобождая земли Донецкой Народной Республики.

Штурмовые группы успешно ведут боевые действия против украинских националистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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