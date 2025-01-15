Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2025 (22:00)

Юнармейцы Татарстана приняли участие в акции «Чистый обелиск»

Участники юнармейского движения посёлка Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан приняли участие в патриотической акции «Чистый обелиск». Школьники привели в порядок монумент, посвящённый памяти, павших в годы Великой Отечественной войны земляков, после мощнейшего снегопада, прошедшего накануне в регионе. 

Ребята очистили дорожки, прилегающие к памятнику, от снега и наледи, очистили таблички с именами павших героев. В завершении мероприятия юнармейцы возложили цветы к подножию монумента и прошли торжественным маршем в знак уважения к подвигам односельчан в годы Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Чистый обелиск» проходит во всех субъектах Российской Федерации. На территории Центрального военного округа участие принимают все юнармейские отряды. Основная цель акции – это патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и привлечение молодого поколения к изучению подвигов героических предков.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false