15.01.2025 (22:00)

Юнармейцы Татарстана приняли участие в акции «Чистый обелиск»

Участники юнармейского движения посёлка Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан приняли участие в патриотической акции «Чистый обелиск». Школьники привели в порядок монумент, посвящённый памяти, павших в годы Великой Отечественной войны земляков, после мощнейшего снегопада, прошедшего накануне в регионе.

Ребята очистили дорожки, прилегающие к памятнику, от снега и наледи, очистили таблички с именами павших героев. В завершении мероприятия юнармейцы возложили цветы к подножию монумента и прошли торжественным маршем в знак уважения к подвигам односельчан в годы Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Чистый обелиск» проходит во всех субъектах Российской Федерации. На территории Центрального военного округа участие принимают все юнармейские отряды. Основная цель акции – это патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и привлечение молодого поколения к изучению подвигов героических предков.

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