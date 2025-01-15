15.01.2025 (21:00)

На Балтийском флоте проходит чемпионат по плаванию

На Балтийском флоте проходит чемпионат по плаванию среди военнослужащих Балтийского флота, посвященный памяти Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в ходе специальной военной операции. В нем принимают участие свыше 100 спортсменов из 12 сборных команд, представляющих соединения и воинские части Балтийского флота.

Соревнования проводятся в четырёх дисциплинах: плавание вольным стилем, плавание брасом, плавание баттерфляем и плавание кролем на спине. В программу соревнований также включено две эстафеты: вольная и комбинированная, в ходе последней четыре участника команды поочерёдно плывут четырьмя разными стилями.

По итогам чемпионата команды будут награждены кубками и грамотами соответствующего достоинства. Военнослужащие победившие в личном первенстве будут награждены медалями и грамотами Балтийского флота.

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