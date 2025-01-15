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15.01.2025 (20:00)

На Камчатке вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота провели ночные стрельбы

На Камчатке экипажи ударных вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота (ТОФ) из состава смешанного авиаполка Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС) провели комплексное учение с выполнением практических упражнений в прибрежной полосе Тихого океана.

 По сценарию мероприятия боевой подготовки, в зоне ответственности ОКВС в результате поисковых действий экипаж вертолета в ночное время обнаружил место стоянки диверсионно-разведывательной группы условного противника. Огнем осколочно-фугасных снарядов   пушечного вооружения вертолета лагерь условного противника был уничтожен, прибывшая группа патрулирования на автомобиле подтвердила поражение целей.  Обнаружение и стрельба из велась с использованием бортового вооружения вертолета и приборов ночного видения.

Выполнению полётов экипажей морской авиации в ходе учения предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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