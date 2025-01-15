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15.01.2025 (19:00)

Специалисты ЖКС в Волгоградской области обеспечили безаварийную работу коммунальных объектов Минобороны России

В период новогодних праздников специалисты Волгоградской жилищно-коммунальной службы, филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО), обеспечили безаварийный режим работы коммунальных объектов, предназначенных для обеспечения энергетическими ресурсами потребителей в военных городках, дислоцированных в Волгоградской области.

В целях обеспечения безаварийного режима, специалистами службы проводилась постоянная проверка технологического оборудования коммунальных объектов, работы инженерных систем водопроводно-канализационного, теплового и электросетевого хозяйств в целом.

В течении праздничных дней аварийные бригады, находились в готовности к устранению внештатных ситуаций на коммунальных объектах Минобороны.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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