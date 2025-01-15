15.01.2025 (18:00)

В учебном центре ЮВО в Краснодарском крае проходит подготовка операторов FPV-дронов

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, провели занятия по маневрированию и пикированию на цели с операторами FPV-дронов.

Военнослужащие тренируются на специально оборудованной учебной точке, имитирующей населенный пункт, в котором находятся позиции условного противника.

Руководители занятий ставят личному составу разнообразные задачи. Так, операторам дронов необходимо обучиться пролетать в узкие проемы, двери и окна домов, вести наблюдение за противником и проводить атаку FPV-дроном.

Перед практическими занятиями на полигоне операторы проходят подготовку в учебном классе на симуляторах. Только после освоения навыков на компьютере и получения базовых теоретических знаний военнослужащие допускаются к реальному пилотированию.

Особое внимание уделяется навыкам микроконтроля беспилотника, пилотирования на рефлекторном уровне. Кроме того, личный состав обучается обслуживанию и ремонту дронов.

Тренировки операторов FPV-дронов проходят с учетом опыта, приобретенного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По завершении курса обучения военнослужащие направляются в воинские части для выполнения задач по предназначению.

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