15.01.2025 (20:30)

В Симферополе стартовал Кубок ЮВО по мини-футболу

В Симферополе стартовал Кубок Южного военного округа (ЮВО) по мини-футболу. В соревнованиях, в том числе, участвуют ветераны специальной военной операции (СВО).

В состязаниях принимают участие около 100 воинов-спортсменов, представляющие общевойсковые армии ЮВО, дислоцированные в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Республике Крым, а также соединения и воинские части непосредственной подчинения.

Турнир, ставший уже традиционным, проводится в рамках ежегодной спартакиады среди военнослужащих военного округа и продлится до 17 января.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ЮВО по мини-футболу, которая примет участие в первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации

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