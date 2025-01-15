15.01.2025 (20:30)
В Симферополе стартовал Кубок ЮВО по мини-футболу
В Симферополе стартовал Кубок Южного военного округа (ЮВО) по мини-футболу. В соревнованиях, в том числе, участвуют ветераны специальной военной операции (СВО).
В состязаниях принимают участие около 100 воинов-спортсменов, представляющие общевойсковые армии ЮВО, дислоцированные в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Республике Крым, а также соединения и воинские части непосредственной подчинения.
Турнир, ставший уже традиционным, проводится в рамках ежегодной спартакиады среди военнослужащих военного округа и продлится до 17 января.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ЮВО по мини-футболу, которая примет участие в первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации
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