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15.01.2025 (16:00)

В Армении на военной базе ЮВО прошла тренировка по РХБ защите

На территории военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армении, состоялась плановая тренировка по обеспечению радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в рамках мероприятий «Единого Дня РХБ защиты».

В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта и подготовке к работе войсковых приборов химической разведки и индивидуальных дозиметров.

Помимо этого, личный состав отработал задачи по оборудованию постов РХБ разведки и определению степени зараженности воздуха с помощью приборов радиационной разведки ДП-5В и ВПХР.

В ходе планового мероприятия боевой подготовки военнослужащие соединения выполнил поставленные задачи в полном объёме.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Войска РХБ защиты
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