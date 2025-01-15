15.01.2025 (23:00)

С начала 2025 года в Северной Осетии значительно выросло количество желающих заключить контракт с Минобороны России

С самого начала 2025 года в Республике Северная Осетия – Алания растет количество желающих заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Работа пункта отбора на военную службу по контракту в г. Владикавказ организована максимально комфортно для граждан, изъявивших желание добровольно встать на защиту Родины. Специалисты кадровых органов Южного военного округа (ЮВО) оформляют необходимые документы в течение одного-двух дней, после чего граждане, прошедшие отбор, отправляются в воинские части для прохождения военной подготовки.

Инструкторы пункта отбора проводят с каждым кандидатом индивидуальные беседы, в которых разъясняют гражданам социальные гарантии, а также доводят им права и обязанности при заключении контракта.

Помимо этого, желающие заключить контракт с Минобороны России, проходят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. По результатам проведенного отбора и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место прохождения военной службы.

Вне зависимости от предыдущего опыта военной службы, подготовленности граждан, все они после подписания контракта с Минобороны России направляются в учебные центры ЮВО, где проходят обязательную программу подготовки.

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