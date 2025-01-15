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15.01.2025 (14:00)

Механики-водители армейского корпуса ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин на Сахалине

Механики-водители армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) приступили к вождению боевых машин МТЛБ в условиях низких температур и сложной пересеченной местности Сахалина.

Перед практикой были проведены теоретические занятия на знание алгоритмов действия при возникновении внештатных ситуаций. Также военнослужащие продемонстрировали свои знания технического устройства машин.

Под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленном танкодроме военнослужащие преодолевали минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъемы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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