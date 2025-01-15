15.01.2025 (13:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО осваивают оказание первой медицинской помощи

В Приморском крае с военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи.

На специально подготовленной площадке полигона «Сергеевский» обучающиеся отрабатывают наложение кровоостанавливающих жгутов и бандажей, способы эвакуации под огнём «противника».

Опытные инструкторы создают для военнослужащих условия максимально приближенные к боевым, используя средства имитации, такие как дымы и холостые боеприпасы.

В ходе занятий военнослужащим необходимо подползти к условно раненному бойцу, наложить жгут, и оттащить пострадавшего от опасного участка в укрытие.

Помимо этого, инструкторы рассказывают об обязательном составе медицинского подсумка, грамотном его расположении. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания медицинской помощи.

Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, военнослужащие отрабатывают на различные способы эвакуации под огнём «противника».

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