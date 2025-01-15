15.01.2025 (12:00)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО выполнили упражнения контрольных стрельб в Еврейской автономной области

Военнослужащие отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Еврейской автономной области выполнили упражнения контрольных стрельб.

В ходе занятий на полигоне «Биджанский» военнослужащие выполнили одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия с перемещением огневой позиции. Стрельба велась из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки прицела, правила ведения огня, а также способы определения дальности до цели.

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

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