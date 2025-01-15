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15.01.2025 (11:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье совершенствуют навыки вождения боевой техники

В Забайкальском крае личный состав мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в рамках боевой подготовки совершенствует навыки вождения бронетранспортеров.

В полевых условиях механики - водители отрабатывают элементы вождения военной техники по бездорожью, преодолевая различные препятствия, в том числе завалы, овраги, крутые подъемы, колейные мосты, проходы в минно-взрывных заграждениях, спуски и косогоры. Кроме того, экипажи тренируются в эвакуации условно поврежденной техники из труднодоступных мест, применяя различные техники буксировки.

Практические занятия по вождению боевых машин проходят на танкодроме полигона «Борзя-Новая» в дневное и ночное время суток.

К учебному процессу привлекаются инструкторы, имеющие боевой опыт выполнения специальных задач, в том числе в зоне проведения СВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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