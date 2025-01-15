15.01.2025 (10:00)
В Амурской области с военнослужащими ВВО состоялись занятия по управлению БпЛА
В Амурской области с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), состоялись занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).
В ходе полевых занятий военнослужащие изучают способы и методы обнаружения условных объектов противника в зимнее время года.
Основными задачами подразделений БпЛА на занятиях является поддержка мотострелковых подразделений, организация взаимодействия с пунктами управления артиллерии и своевременная корректировка расчетов по целям условного противника.
При обучении используются беспилотники квадрокоптерного типа и FPV-дроны.
Помимо разведки, военнослужащие учатся уничтожать легкобронированную технику условного противника, поражая ее на ходу прямым попаданием или сбрасывая барражирующий боеприпас.
Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время суток. В программу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов внедрен опыт специальной военной операции.