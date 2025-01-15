15.01.2025 (09:00)

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Новороссийских десантников обнаружили скопление пехоты ВСУ и скорректировали удар артиллерии ВДВ

Беспилотники «Орлан-10» активно применяются подразделениями Воздушно-десантных войск с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

В ходе боевого дежурства на Ореховском направлении в Запорожской области, расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, в т.ч. в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, круглосуточно выполняют полеты далеко за линию фронта, в глубину обороны противника. Их основная задача – разведка и поиск целей, корректировка огня различных видов вооружения, а также видеофиксация огневого поражения военных объектов, живой силы и техники противника.

Во время выполнения боевых задач расчеты БпЛА «Орлан-10» ВДВ регулярно обнаруживают и транслируют в пункты управления позиции украинских формирований, опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов.

Расчет БпЛА обнаружил скопление живой силы противника и немедленно передал координаты командованию соединения, и по ней был открыт огонь артиллерии, которая уничтожила большое количество личного состава ВСУ.

«Орлан-10» оснащен современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением. В зависимости от размещенной на его борту полезной нагрузки, он может вести разведку в любую погоду днём и ночью, работать ретранслятором для связистов, а также вычислять и подавлять средства связи противника в качестве летающей станции радиоэлектронной борьбы.

Комплекс собирается за несколько минут, взлетать может с любого места, где можно установить стартовую катапульту.

На пункте управления работают два оператора. Один управляетс помощью спутника, второй — смотрит через камеру, командует и проводит разведку.

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