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15.01.2025 (08:00)

Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ уничтожив боевую бронированную технику с пехотой противника на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы разведывательным подразделением группировки был обнаружен район сосредоточения живой силы и бронетехники украинских боевиков.

Военнослужащие противотанкового расчета получив координаты, оперативно выдвинулись на огневую точку и осуществили пуск управляемых ракет по выявленным вражеским целям, уничтожив их прямым попаданием.

Высокий профессионализм и слаженность действий расчетов ПТРК группировки войск «Центр» позволяют нанести существенный урон противнику. Накрывая огнем позиции подразделений ВСУ, спецназовцы поражают выявленные места скопления личного состава и техники ВСУ, а также поддерживают продвижение штурмовых групп.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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