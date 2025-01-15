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15.01.2025 (07:00)

Расчет САУ «Гвоздика» морской пехоты Северного флота уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

Расчеты 122-мм самоходных орудий 2С1 «Гвоздика» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника, который был оборудован в заброшенном доме. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Гвоздика» совершили марш на огневые позиции, произвели расчет координат цели и после наведения нанесли огневое поражение по пункту управления БпЛА ВСУ и уничтожили его. После поражения цели, расчет быстро выполнил перекат, сменив позицию для выполнения новых задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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