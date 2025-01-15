15.01.2025 (06:30)

Разведчики группировки войск «Восток» показали трофеи, брошенные солдатами ВСУ под Великой Новосёлкой во время бегства

В ДНР военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Восток» показали брошенное солдатами ВСУ трофейное вооружение при отступлении с огневых позиций в районе населенного пункта Великая Новосёлка.

В ходе активного наступления наших подразделений на Южно-Донецком направлении противник теряет бдительность и несет серьезные потери личного состава. Трусливо бросает позиции и оставляет западное вооружение. Вот, например, переносная противотанковая ракетная установка Javelin, американский крупнокалиберный пулемет Браунинг М2, ручные противотанковые гранатометы, а также боеприпасы.

Сегодня вся территория на подступах к Великой Новосёлки под постоянным огневым контролем наших войск. Разведка работает в том числе и в тылу врага, благодаря чему освобождать, захваченные националистами территории удается еще быстрее.

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