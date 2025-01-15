15.01.2025 (06:00)

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пулеметное гнездо, бронированную технику и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пулеметное гнездо, бронированную технику и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты FPV-дронов армейского корпуса группировки войск «Север» в зоне проведения СВО планомерно уничтожают скопления живой силы противника и его бронированную технику. Бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты боевыми дронами, но и проводят разведку и корректировку огня артиллерии, ведут объективный контроль огневого поражения противника.

В этот раз один из расчетов БпЛА, получив координаты расположения огневой точки противника, произвёл боевой вылет FPV-дрона с осколочно-фугасной боевой частью и поразил цель.

Благодаря сотням часов налётов и, несмотря на помехи от систем РЭБ противника, операторы FPV-дронов в ходе СВО удерживают управление и пикируют прямо в цели.

Подготовка ударного беспилотника личным составом занимает несколько минут. В зависимости от цели, к боевой части дрона-камикадзе присоединяют разного типа боеприпасы.

Каждый боевой вылет проводится с разных позиций, что предотвращает обнаружение расчёта.

В коллекции трофеев расчётов FPV-дронов миномёты разного калибра, множество БМП и БТР противника, танки и ствольная артиллерия. В реальных боевых условиях бойцы не только нарабатывают необходимый опыт, но и продолжают обучаться снаряжению дрона, особенностям разведки и многому другому.

Операторы FPV-дронов уничтожают различную военную технику, в том числе производства стран НАТО, боевиков ВСУ на открытой местности и в укрытиях, а также опорные пункты в лесистой местности.

Расчёты FPV-дронов с уже готовым вооружением выезжают на точки взлёта БпЛА и оперативно поражают противника.

FPV-дрон развивает скорость до сотни километров в час, от него практически не возможно уйти.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

Все специалисты расчетов БпЛА прошли обучение. Они могут управлять дронами, перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые из различных деталей.

Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывает появление объекта в небе, но и указывает на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с лёгкостью отличают, чья птичка подлетает.

Опыт СВО показал и уже доказал, что дроны в умелых руках – эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. Помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.

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