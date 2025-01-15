15.01.2025 (05:30)

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину пехоты «Bradley», замаскированные опорники и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину пехоты «Bradley», замаскированные опорники и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты гаубиц Д-30 мотострелкового полка группировки войск «Запад» ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции украинских боевиков.

Гаубицы Д-30 – мощные, убойные, надёжные. Буквально перепахивают взводные опорные пункты противника, уничтожает его живую силу и боевую технику.

В этот раз при проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения вскрыли замаскированные опорники, скопление живой силы противника и движение боевой машины пехоты «Bradley» ВСУ на позиции для ротации личного состава.

Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-мм гаубиц Д-30.

С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчет одной из гаубиц Д-30 попал в башню БМП «Bradley» производства США. В результате удара внутри вражеской машины вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта и гибели экипажа.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

«Работаем активно, целей много. Поражаем все цели на 100 процентов. Наше подразделение ведет работу, как по плановым целям, так и вновь возникающим. Уничтожаем живую силу и боевую технику противника. Ломаем оборону и укрепы, поддерживаем пехоту. … Недавно работали по «Bradley». Вражеская БМП вышла на перекресток. Это была наша плановая цель, нам дали команду, и мы в течение двух минут остановили ее и уничтожили. …», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Кара».

Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты гаубиц Д-30 в регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне СВО, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

«Работаем по живой силе, пехоте противника, бронегруппам и тяжелой технике противника. Весь наш личный состав находится под землей. Три наката. Орудие также защищено. Маскировка полная. Защищены от БпЛА противника. Парни у нас в расчете молодые, заряженные, пришли все на службу добровольно, защищать Родину. …», - сказал командир орудия с позывным «Мусса».

Расчеты орудий находятся на хорошо замаскированных огневых позициях. Для исключения обнаружения противником позиции оборудованы под землей ходами, сообщения и всем необходимым для выполнения боевой задачи.

В помощь бойцам – беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии. Их у военнослужащих в достатке.

Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, защитных средств, экипировки и бутилированной воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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