14.01.2025 (22:15)

Военные коммунальщики Северного флота отчитались о безаварийном прохождении новогодних праздников

В период выходных и праздничных дней технологических сбоев, связанных с прекращением или ограничением подачи ресурсов (отопления, горячего и холодного водоснабжения) в военные городки Северного флота зафиксировано не было.

В целях обеспечения бесперебойной работы и оперативного принятия мер по ликвидации нештатных ситуаций работники жилищно-коммунальных служб Северного флота круглосуточно контролировали функционирование коммунальных объектов и систем теплоснабжения. Принятые меры обеспечили комфортное и безопасное проживание военнослужащих и членов их семей в условиях резко меняющихся погодных явлений на территории Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и республике Коми.

Проведена масштабная работа по обеспечению теплогенерирующих объектов необходимым запасом топлива. Обеспечен контроль за наличием топлива, химических реагентов для нужд водоподготовки. Подвоз котельного топлива осуществлялся без опоздания и срывов. Вывоз твердых коммунальных отходов, не смотря на увеличившийся объем, осуществлялся по утвержденному графику.

Аварийно-ремонтные бригады, задействованные на устранение технологических нарушений, включили более 100 человек и 36 единиц автомобильной и специальной техники. В настоящее время отопительный период проходит в штатном режиме.

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