14.01.2025 (21:15)

Российские разведчики захватили командный пункт условного противника в Таджикистане

Военнослужащие разведывательного подразделения 201-й военной базы отработали задачи по ведению разведывательно-диверсионных действий и захвату командного пункта условного противника на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

По замыслу тренировки, разведчики получили информацию от местных жителей о размещении в здании вооруженной группы людей. Группа разведки совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов установили наблюдение за предполагаемым скоплением условного противника и вскрыли места расположения объектов инфраструктуры «противника».

Военнослужащие на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулись в указанный район, после чего совершили скрытый марш в глубокий тыл «противника», где произвели налет и уничтожили условный командный пункт. В ходе практических действий разведчики отработали штурм здания и опорных пунктов применяя навыки армейской тактической стрельбы с использованием автоматов АК-74 и АК-12, ручных гранат РГД-5 и Ф-1, снайперских винтовок Драгунова (СВД) и пулеметов Калашникова. Операция по захвату проходила под огневым прикрытием экипажей БТР-82А с использованием 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).

В практических действиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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