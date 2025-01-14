14.01.2025 (23:30)
Тренировка по управлению войсками со связистами ЦВО прошла в Екатеринбурге
Тренировка по управлению войсками со связистами Центрального военного округа (ЦВО) прошла на полигоне под Екатеринбургом. В ходе занятия были отработаны вопросы организации устойчивой связи в условиях интенсивного воздействия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.
Занятие прошло на полигоне «Свердловский» и включало в себя практическую отработку развёртывания и функционирования различных систем связи: спутниковой и радиорелейной. Кроме того, связисты ЦВО обеспечили бесперебойную передачу информации между командными пунктами и подразделениями в условиях электромагнитного воздействия противника.
В ходе занятий были отработаны алгоритмы быстрого развертывания резервных каналов связи, а также применение методов защиты информации от несанкционированного доступа. Особое внимание было уделено совместимости различных систем связи и взаимодействию между подразделениями.
В тренировке приняло участие свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники, в том числе командно-штабные машины Р-149 и цифровые радиорелейные станции Р-419МА1 Л-1.