Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2025 (22:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отработали задачи в условиях городской застройки в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), в рамках занятия по боевой подготовке отработали порядок действий и поиск условного противника в городских условиях. Тренировка проходила под руководством опытных инструкторов, участников специальной военной операции.

По плану проведения занятия, мотострелковое подразделение должно было уничтожить позиции противника в зданиях на окраине населённого пункта. Военнослужащие действовали в составе групп по два-три человека. Они использовали ручные гранаты РГД-5 и оборонительные гранаты Ф-1, чтобы зачистить этажи. Затем они уничтожили противника из стрелкового оружия АК-12.

Экипажи боевых машин пехоты БМП обеспечивали прикрытие мотострелков.

Также в ходе тренировки военнослужащие отработали порядок перемещения и прикрытия личного состава при проведении поисковых действий в городских условиях.

В тренировке приняли участие более 60 военнослужащих. Она проходила на полигоне в Алтайском крае.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false