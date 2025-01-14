14.01.2025 (22:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отработали задачи в условиях городской застройки в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), в рамках занятия по боевой подготовке отработали порядок действий и поиск условного противника в городских условиях. Тренировка проходила под руководством опытных инструкторов, участников специальной военной операции.

По плану проведения занятия, мотострелковое подразделение должно было уничтожить позиции противника в зданиях на окраине населённого пункта. Военнослужащие действовали в составе групп по два-три человека. Они использовали ручные гранаты РГД-5 и оборонительные гранаты Ф-1, чтобы зачистить этажи. Затем они уничтожили противника из стрелкового оружия АК-12.

Экипажи боевых машин пехоты БМП обеспечивали прикрытие мотострелков.

Также в ходе тренировки военнослужащие отработали порядок перемещения и прикрытия личного состава при проведении поисковых действий в городских условиях.

В тренировке приняли участие более 60 военнослужащих. Она проходила на полигоне в Алтайском крае.

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