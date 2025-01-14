14.01.2025 (21:30)

Военнослужащие ЦВО отработали навыки стендовой стрельбы для противодействия БпЛА

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), проходящие обучение в Центре подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), отработали навыки поражения дронов из гладкоствольных ружей 12 калибра.

Во время занятий военнослужащие отработали навыки стрельбы по низколетящим скоростным мишеням, имитирующим действия БпЛА условного противника в воздухе. Для проведения занятия использовался мишенный комплекс, позволяющий вести огонь по целям, движущимся прямолинейно с различной скоростью. Кроме того, для подготовки военнослужащих использовалось устройство для стендовой стрельбы, выпускающее воздушные цели со скоростью полета до 20 метров в секунду. Отдельное внимание при обучении стрелков уделялось ведению огня с упреждением из гладкоствольных ружей 12 калибра с дробовыми патронами.

В ходе занятий у военнослужащих формируются необходимые навыки и механика действий при ведении огня по скоростным воздушным целям, что позволяет повысить боеготовность и живучесть подразделений, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

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