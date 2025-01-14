Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2025 (21:30)

Военнослужащие ЦВО отработали навыки стендовой стрельбы для противодействия БпЛА

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), проходящие обучение в Центре подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), отработали навыки поражения дронов из гладкоствольных ружей 12 калибра.

Во время занятий военнослужащие отработали навыки стрельбы по низколетящим скоростным мишеням, имитирующим действия БпЛА условного противника в воздухе. Для проведения занятия использовался мишенный комплекс, позволяющий вести огонь по целям, движущимся прямолинейно с различной скоростью. Кроме того, для подготовки военнослужащих использовалось устройство для стендовой стрельбы, выпускающее воздушные цели со скоростью полета до 20 метров в секунду. Отдельное внимание при обучении стрелков уделялось ведению огня с упреждением из гладкоствольных ружей 12 калибра с дробовыми патронами.

В ходе занятий у военнослужащих формируются необходимые навыки и механика действий при ведении огня по скоростным воздушным целям, что позволяет повысить боеготовность и живучесть подразделений, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false