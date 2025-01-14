14.01.2025 (20:30)

Полевой лагерь условного противника уничтожили военнослужащие ЦВО на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, уничтожили полевой лагерь условного противника в ходе занятия по тактической подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

Получив координаты развернутой условным противником полевой базы, военнослужащие выдвинулись в заданный район. При помощи беспилотных летательных аппаратов, координирующих передвижение, огневая группа незаметно подошла к цели и, рассредоточившись по флангам, окружила лагерь неприятеля. Застигнув врасплох охранение базы, военнослужащие уничтожили «противника» огнём из гранатомётов РПГ-7В, автоматов и пулемётов Калашникова.

В ходе занятия военнослужащие поразили мишени, имитирующие легкую бронетехнику и живую силу условного противника на дальности до 800 м, а также отработали действия в составе огневых групп и действия по эвакуации с поля боя условно раненых.

Всего в занятиях приняло участие более 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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