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14.01.2025 (19:30)

Мотострелки ЦВО в Сибири отработали скоростное маневрирование по заснеженному маршруту

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработали скоростное маневрирование по заснеженному маршруту с преодолением различных препятствий на занятиях по вождению военной техники на полигоне в Кемеровской области.

Военнослужащие выполнили различные упражнения по вождению военной техники с преодолением более 20 специально подготовленных препятствий на дистанции около 10 километров. Военные водители оттачивали свое мастерство в преодолении таких препятствий как крутые подъемы и спуски (с уклоном более 40 градусов), ямы с рыхлым снегом, а также участки дороги с глубокой колеей. Большая часть трассы проходила в лесистой местности, где водителям и механикам-водителям предстояло огибать деревья и выполнять крутые повороты.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой на протяжении всего маршрута применялись имитационные средства: дымовые шашки, взрывпакеты.

Всего к мероприятию боевой подготовки были привлечены около 50 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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