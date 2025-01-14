14.01.2025 (18:30)

Летчики Балтийского флота отработали нанесение ударов по кораблям условного противника

В Калининградской области экипажи тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты.

В рамках учений осуществлялось взаимодействие бомбардировщиков Су-24М с многоцелевыми истребителями Су-30СМ2, что позволило отработать совместные действия по условному нанесению удара по кораблям условного противника.

В ходе учений экипажи Су-24М и Су-30СМ2 выполнили ряд задач, направленных на совершенствование тактики применения авиационных средств поражения. Участники тренировки отработали взаимодействие между различными воздушными средствами, а также координацию действий при выполнении боевых заданий в сложных метеорологических условиях.

Данные учения являются важным этапом подготовки морской авиации и способствуют повышению уровня взаимодействия между различными родами войск. Подобного рода учения развивают навыки личного состава для эффективного выполнения задач в любых условиях.

Помимо вылетов в морские полигоны, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчиками разыгрываются тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки и способствовали повышению боевой готовности и оперативности подразделений морской авиации.

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