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14.01.2025 (16:30)

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского провели торжественное собрание в честь дня российской печати

Итоги информационной работы в космическом вузе традиционно подводятся в начале года. В День российской печати главный зал космического вуза, Николаевский, собрал все тех, кто верно и преданно служит нашей стране Словом. Это представители пресс-службы академии, работники типографии, офицеры и курсанты академии - дружная команда информационщиков!  

Оглядываясь на прошедший год, начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук в своём выступлении отметил: деятельность на информационном фронте крайне важна. Это большая помощь для воинов, которые сейчас с оружием в руках защищает национальные интересы России в ходе проведения Специальной военной операции. “Очень отрадно, что в составе нашей учебного заведения существует дружный коллектив, который сформировался как один из важнейших элементов в системе информационного обеспечения нашей академии. Я хочу вам сказать большое спасибо за ваш труд, уверен, мы продолжим развиваться в этом направлении”.

2024 год стал для информационщиков академии временем новых прорывных достижений. Многочисленные публикации видеоматериалов и статей на ресурсах Министерства обороны Российской Федерации и информационных каналах вуза поддержали престиж военного образования. Космический инженер - это бренд, который искренне интересует будущих защитников Родины! Об этом в ответном слове сказал начальник пресс-службы академии подполковник Григорий Сухарев. «Особую благодарность хочу выразить командованию академии за постоянную поддержку и стратегическое видение, которые помогают нам развиваться и двигаться вперёд». 

В этот праздничный день начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук вручил сотрудникам пресс-службы и типографии, офицерам и курсантам, добившимся значимых результатов в профильной деятельности, ценные подарки и грамоты. Среди номинаций: «Самое креативное подразделение», «Лучший новостной выпуск», «Лучший графический дизайнер» и многие другие. Были подчёркнуты разные таланты Можайцев. Очень важно, что яркий творческий подход, который помогает воплощать инновационные идеи и укреплять имидж академии, проявляют курсанты академии. 

Впереди нас ждёт насыщенный на события 2025 год. Мы и дальше будем рассказывать вам новости из жизни нашего любимого учебного заведения, делиться результатами учебной и научной деятельности, яркими спортивными победами, прекрасными художественными номерами. С Днём российской печати, до встречи в новых материалах!

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Военная академия , Торжественные церемонии
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